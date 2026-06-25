В Нижнекамске впервые тестирует автоматическое открытие дверей в укрытиях

Для наглядности будет работать цветовая индикация. Фото: скриншот.

Пилотный проект по автоматическому открытию подвальных помещений при возникновении чрезвычайных ситуаций и ракетной опасности стартовал в Нижнекамске. Такого в Татарстане еще не было. Первое такое укрытие оборудовано в доме №38 на проспекте Шинников.

Система срабатывает по сигналу от единой диспетчерской службы: двери открываются автоматически. Для наглядности установлена световая индикация — зеленый означает, что укрытие открыто, красный — закрыто. Вскоре дополнительно будет работать и звуковой индикатор. Сами помещения для укрытия должны также оснастить питьевой водой, аптечкой, огнетушителем и фонарями.

Такие помещения будут оборудовать, в том числе и автоматической системой открытия, постепенно. В Нижнекамске их будет около 190 по числу домов с подходящими укрытиями. Уже сейчас работы идут на проспекте Мира и улице Мурадьяна.

«Пока автоматика не установлена, управляющие компании должны предоставлять доступ в подвальные помещения, когда это необходимо. С 19.00 и до 7.00 доступ они должны быть открыты. Этот вопрос находится на особом контроле», - сообщил в своем канале МАКС глава Нижнекамска Радмир Беляев.

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