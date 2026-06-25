В Чистополе продают за один рубль купеческий особняк начала XX века

Сейчас особняк находится в неудовлетворительном состоянии. Фото: комитет РТ по охране объектов культурного наследия

В Татарстане на продажу выставлен объект культурного наследия муниципального значения – двухэтажный полукаменный дом, принадлежавший известному купцу второй гильдии Хабибулле Зяббарову. Стартовая цена символическая – всего один рубль. Об этом сообщили в пресс-службе комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Особняк площадью 406,9 квадратных метра был возведен в начале XX века. Усадебный комплекс исторически состоял из главного дома и торговой лавки, соединенных воротами, а также хозяйственных построек во дворе. Семейное предприятие «Торговый Дом «Хабибулла Зяббаров с сыновьями» в те годы было одним из заметных в регионе, его годовой оборот достигал 20 тысяч рублей. Купцы специализировались на оптовой и розничной торговле канцелярией, галантереей, парфюмерией и мануфактурой.

По условиям сделки, покупатель обязан за свой счет провести полную реставрацию здания, согласовав проект с Комитетом по охране объектов культурного наследия. Сейчас объект находится в неудовлетворительном состоянии – в нем отсутствуют инженерные коммуникации. Срок выполнения всех восстановительных работ ограничен пятью годами, при этом фасад и кровлю необходимо привести в порядок в течение трех лет.

Как поясняют власти, символическая цена призвана привлечь инвесторов к спасению исторических зданий, но не освобождает от серьезных обязательств. Земельный участок под объектом также передается в аренду по льготной ставке. После выполнения всех условий обременения с владельца снимаются, и он может использовать восстановленный особняк в коммерческих целях – например, под гостиницу или туристический объект.

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