Житель Чебоксар избил знакомого до смерти в пылу пьяной ссоры

Подозреваемого в убийстве взяли под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Чебоксарах завели уголовное производство по факту гибели местного жителя, чье тело было обнаружено с явными следами насильственных повреждений. Дело квалифицировано по части 4 статьи 111 УК РФ, что предполагает умышленное нанесение тяжких телесных травм, повлекших летальный исход по неосторожности.

Подозреваемого в этом преступлении удалось оперативно задержать. Им оказался 56-летний горожанин, ранее уже попадавший в поле зрения правоохранителей.

По версии дознания, трагедия произошла 20 июня 2026 года в одной из квартир. Мужчины, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, не поделили взгляды на бытовую ситуацию. Вспыхнувший конфликт на почве личной неприязни перерос в рукоприкладство. Подозреваемый нанес товарищу множественные удары кулаками по корпусу и голове. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью – потерпевший скончался на месте происшествия спустя непродолжительное время.

Суд, удовлетворив ходатайство следствия, принял решение о заключении фигуранта под стражу.

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