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НовостиПроисшествия25 июня 2026 11:09

Жительница Казани жестоко избила дочь толкушкой и вонзила иглу в ее руку

В отношении женщины завели уголовное дело по двум статьям
Кристина ЛИНК
Мать нанесла дочери не менее 70 ударов по разным частям тела

Мать нанесла дочери не менее 70 ударов по разным частям тела

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Приволжского района Казани утвердила обвинительное заключение в отношении 34-летней местной жительницы, обвиняемой в жестоком истязании собственной несовершеннолетней дочери. Женщину обвиняют в нанесении более 70 ударов деревянной толкушкой и введение металлической иглы в руку ребенка со сломом ее части. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Шокирующий инцидент произошел в Казани в квартире, где проживала семья. По версии следствия, поводом для издевательств послужила бытовая ссора. В ходе конфликта обвиняемая нанесла девочке не менее 74 ударов кухонной деревянной толкушкой по голове, груди, животу и конечностям.

Но самым жестоким эпизодом стало то, что женщина воткнула в левую руку дочери металлическую инъекционную иглу, сломала ее и оставила фрагмент под кожей. Инородное тело было извлечено только в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Обвиняемой инкриминируются преступления по пп. «г», «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением).

На данный момент женщина признала свою вину лишь частично. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

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