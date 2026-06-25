Жительница Казани жестоко избила дочь толкушкой и вонзила иглу в ее руку

Мать нанесла дочери не менее 70 ударов по разным частям тела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Приволжского района Казани утвердила обвинительное заключение в отношении 34-летней местной жительницы, обвиняемой в жестоком истязании собственной несовершеннолетней дочери. Женщину обвиняют в нанесении более 70 ударов деревянной толкушкой и введение металлической иглы в руку ребенка со сломом ее части. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Шокирующий инцидент произошел в Казани в квартире, где проживала семья. По версии следствия, поводом для издевательств послужила бытовая ссора. В ходе конфликта обвиняемая нанесла девочке не менее 74 ударов кухонной деревянной толкушкой по голове, груди, животу и конечностям.

Но самым жестоким эпизодом стало то, что женщина воткнула в левую руку дочери металлическую инъекционную иглу, сломала ее и оставила фрагмент под кожей. Инородное тело было извлечено только в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Обвиняемой инкриминируются преступления по пп. «г», «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением).

На данный момент женщина признала свою вину лишь частично. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

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