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НовостиПроисшествия25 июня 2026 10:38

Житель Челнов получил два года колонии за избиение сожительницы велотренажером

Конфликт произошел в квартире на проспекте Сююмбике
Кристина ЛИНК
Подсудимый полностью признал вину и раскаялся.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Набережных Челнах суд вынес приговор местному жителю, который жестоко избил свою сожительницу. Конфликт произошёл 22 марта 2025 года в квартире на проспекте Сююмбике.

В ходе ссоры мужчина набросился на женщину, нанёс ей множественные удары руками и ногами, а также использовал в качестве орудия металлический велотренажёр. По заключению экспертов, потерпевшей был причинён тяжкий вред здоровью.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Сожительница просила суд не наказывать его строго. Тем не менее суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

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