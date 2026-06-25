КФУ стал участником соглашения по спасению снежного барса

Соглашение закладывает основу для разработки комплексной научной программы по восстановлению популяции редчайшего хищника. Фото: Минэкологии РТ

В Москве подписано соглашение о сотрудничестве в области изучения, сохранения и восстановления снежного барса. Документ объединил Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Казанский федеральный университет (КФУ) и Научно-исследовательский центр «Снежный барс». В церемонии принял участие министр экологии Татарстана Азат Зиганшин.

Соглашение закладывает основу для разработки комплексной научной программы по восстановлению популяции редчайшего хищника, занесённого в Красную книгу России. Стороны будут проводить генетический и физиологический мониторинг, создавать криохранилище генетических материалов, разрабатывать методы подготовки животных к выпуску в дикую природу. Планируются международные проекты с Монголией, Кыргызстаном, Казахстаном и другими странами ареала обитания барса.

В России осталось менее 90 особей снежного барса, более половины из них обитает в горах Республики Алтай. Инициатором создания научного центра по сохранению биоразнообразия стал Раис Татарстана Рустам Минниханов. Центр построили в Майминском районе Республики Алтай, он заработал в 2024 году. С начала 2025 года там содержатся два самца и одна самка барса.

В марте 2025 года в Казани прошла международная конференция, собравшая 180 специалистов из 12 стран. Участники приняли Казанскую резолюцию и подписали два соглашения о научно-техническом сотрудничестве. Сохранение снежного барса включено в национальный проект «Экологическое благополучие».

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