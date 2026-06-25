Экс-судью ВС Татарстана Ризвана Юсупова лишили статуса из-за гражданства детей

Жена уже бывшего служителя Фемиды отправилась рожать в США. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Квалификационная коллегия судей Татарстана 24 июня приняла решение о лишении Ризвана Юсупова статуса судьи ВС республики в отставке. Поводом для этого стали уголовные дела, возбужденные в отношении членов его семьи.

Два года назад супруга экс-судьи Эльвира Юсупова была признана виновной в сокрытии американского гражданства у двоих детей. Мировой суд назначил ей штраф 40 тысяч рублей. Она пыталась оспорить это решение, но приговор в итоге не отменили и не изменили. Аналогичное обвинение предъявлено и 20-летнему сыну Юсуповых Гаязу, студенту юридического факультета КФУ. Верховный суд Чувашии также приговорил его к штрафу в 40 тысяч рублей, сообщает «БИЗНЕС Online».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.