Автодебошира удалось задержать, когда он выехал за пределы города. Фото: МВД Марий Эл

В Заводском районе Йошкар-Олы экипаж ДПС подал сигнал об остановке водителю «Лады Приоры», но тот проигнорировал требование и рванул с места. Началась погоня.

Лихач на высокой скорости выезжал на встречку, проезжал на красный свет и несся по обочине. Задержать его удалось только за городом — на трассе Йошкар-Ола – Санчурск. За рулем оказался 31-летний уроженец Кировской области. Мужчина был явно пьян. От медосвидетельствования он отказался, а при составлении на него административных материалов ударил инспектора ногой, сообщает МВД Марий Эл.

В Йошкар-Оле для лихача полицейская погоня закончилась уголовным делом

В итоге полицейские составили на нарушителя 13 протоколов, в том числе, за отсутствие водительских прав, отказ от медосвидетельствования, пять выездов на встречную, два проезда на красный, движение по обочине и другие нарушения. Также было возбуждено уголовное дело за применение насилия к представителю власти (штраф от 200 тысяч или лишение свободы на 5 лет).

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