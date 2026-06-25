Житель Зеленодольска застрелил подводного охотника на реке, приняв его за дичь

Стрелявшему грозит лишение свободы на срок до двух лет. Фото: прокуратура Марий Эл

Завершено расследование и утверждено обвинительное заключение по уголовному делу 55-летнего жителя Зеленодольска. Он предстанет перед законом за причинение смерти по неосторожности и незаконную охоту, сообщает прокуратура Марий Эл.

Трагедия произошла вечером 17 августа 2025 года в русле реки Илеть на территории Волжского района. Обвиняемый, не имея разрешений на охоту и на оружие, с моторной лодки на ходу выстрелил из ружья в человека, приняв его за дичь. Это был подводный рыбак, который находился в тот момент в воде. Дробь попал ему в голову, и он скончался на месте преступления. Стрелявшему в него грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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