В Татарстане перенесли сдачу 8% новостроек

По этому показателю республика занимает 11-е место среди российских регионов. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Объем жилья в Татарстане с перенесенными сроками ввода в эксплуатацию составил 259,3 тысячи квадратных метров. А это 8% от всех строящихся домов. Показатель учитывает проекты, ввод которых отложили с 2025 года и первого квартала 2026 года. Такие данные приводят «Ведомости» со ссылкой на единый ресурс застройщиков (ЕРЗ) и Macon.

В целом по России объем задержанного жилья вырос примерно на 30% и достиг 15,8 миллиона квадратных метров (12,6% от всех проектов). По этому показателю Татарстан занимает 11-е место среди российских регионов. Средняя просрочка по стране составляет 3,5 месяца. Основные причины - удорожание стройматериалов и нехватка рабочей силы.

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