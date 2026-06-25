В День молодежи в Казани пройдет всероссийский рок-фестиваль «Рок-Волна»

На одной сцене выступят музыканты в возрасте от 7 до 70 лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В эту субботу, 27 июня, в День молодежи парк «Крылья Советов» в Казани превратится в главную рок-площадку города. Здесь состоится всероссийский фестиваль «Рок-Волна», который соберет 30 коллективов из разных регионов страны - от Москвы до Барнаула.

На одной сцене выступят музыканты в возрасте от 7 до 70 лет. Они поборются в семи номинациях. Это, в том числе, лучшее инструментальное исполнение, авторская песня, кавер, композиция на татарском языке, а также отдельные категории для сольных артистов, вокальных групп и приз зрительских симпатий.

Хедлайнерами вечера станут духовой оркестр JUST BRASS, группа «Джавс» и казанцы LEVEL UP. Для гостей подготовят мастер-классы по кастому одежды, шарж-портреты, зоны тату и мехенди, а также рок-пленэр и фотозону.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.