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НовостиЭкономика25 июня 2026 6:45

Число продавцов из Татарстана на маркетплейсах выросло в 55 раз за пять лет

В лидерах Казань и Набережные Челны
Олег ЛУГОВОЙ
Чаще всего у них через интернет покупают продукты питания.

Чаще всего у них через интернет покупают продукты питания.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

К началу 2026 года на крупнейших онлайн-площадках России было зарегистрировано более 73 тысяч продавцов из Татарстана, что на 5,1% больше, чем в 2025-ом. Получается за пять лет, начиная с конца 2020 года, число местных продавцов на маркетплейсах увеличилось в 55 раз.

Онлайн-предприниматели присутствуют во всех районах республики. Абсолютные лидерами здесь являются Казань и Набережные Челны, следом идут Зеленодольск, Нижнекамск и Альметьевск.

Самый популярный товар у татарстанских покупателей - продукты питания. В топе также товары для дома, техника, одежда и автозапчасти.

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