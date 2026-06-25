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НовостиЧто происходит25 июня 2026 6:15

В Татарстан дожди вернутся в эту пятницу

К концу недели температурный фон значительно снизится
Олег ЛУГОВОЙ
Без зонтика сейчас лучше не выходить из дома.

Без зонтика сейчас лучше не выходить из дома.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 25 июня, на территории республики если и ожидаются осадки, то это будет лишь небольшой дождь и то местами, температура воздуха днем будет в пределах от +19 до +24 градусов, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

В пятницу, 26 июня, осадки снова должны накрыть регион. Местами даже возможен ливень. Воздух максимум прогреется до +23 градусов. Осадки продолжаться и в субботу, 27 июня. После ночных дождей в Татарстане они днем пройдут лишь местами. Одновременно с этим понизится температурный фон – от +15 до +20 градусов.

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