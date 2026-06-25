На месте парка Кырлай построят мечеть в честь 1100-летия принятия ислама

На территории более 20 тысяч квадратных метров, помимо самой мечети, разместятся торговый центр с халяль-продукцией, банкетный зал для религиозных мероприятий. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На берегу Казанки, на месте бывшего парка аттракционов «Кырлай», где ранее был заложен камень под строительство соборной мечети на 10 тысяч мест, появится квартальный храм вместимостью в 25 раз меньше. Площадь нового дома Аллаха составит 900 квадратных метров. Как сообщают источники «БИЗНЕС Online», мечеть будет носить имя 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

На территории более 20 тысяч квадратных метров, помимо самой мечети, разместятся торговый центр с халяль-продукцией, банкетный зал для религиозных мероприятий — никаха, поминок, ифтаров и других общинных собраний, а также подземная парковка. Одним из ключевых социально значимых объектов станет мает-хана — помещение для ритуального омовения тела усопшего перед погребением. Дом Аллаха задумывается как многофункциональное пространство, встроенное в повседневную жизнь мусульманской общины.

Автор проекта — архитектор Айвар Саттаров. Главным спонсором строительства, по информации издания, станет компания «ТАИФ». Сметная стоимость пока не определена, но работы планируют начать уже в сентябре. В этом году перед строителями стоит задача завершить нулевой цикл — расчистку участка, разработку котлована, устройство фундамента и прокладку коммуникаций.

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