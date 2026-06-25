Штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам в РТ превысили 200 млн рублей

Повышать плату за проезд по платным участкам власти не планируют. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Общая сумма штрафов за неоплаченный проезд по платным трассам Татарстана — Вознесенскому тракту и дороге Алексеевское – Альметьевск — достигла около 200 миллионов рублей. Об этом на брифинге в Доме правительства РТ сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

По его словам, 14 процентов водителей на Вознесенском тракте и около 20 процентов на трассе Алексеевское – Альметьевск регулярно игнорируют оплату. При этом штраф за неоплаченный проезд составляет 1,5 тысячи рублей, тогда как стоимость проезда — всего 90 рублей. «Многие, когда им напоминаешь про штраф, оплачивают», — отметил Ханифов.

С момента запуска второго этапа Вознесенского тракта в марте 2025 года по нему проехало более 6,7 миллиона автомобилей. Среднесуточный трафик на магистрали составляет около 19 тысяч машин при прогнозных 13 тысячах. На долю Вознесенского тракта сейчас приходится примерно 30 процентов транспортного потока, который ранее шёл по Мамадышскому тракту.

По трассе Алексеевское – Альметьевск проехало более 2,5 миллиона автомобилей. Расчётная нагрузка — 3,5 тысячи машин в сутки, но фактический трафик превышает 7,3 тысячи. Крупные предприятия активно используют эту дорогу для грузоперевозок, отмечая её экономичность и безопасность.

Повышать плату за проезд по платным участкам власти не планируют.

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