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НовостиОбщество24 июня 2026 16:32

В Казани в этом году на ремонт ливневок потратят 890 млн рублей

Деньги выделяются в рамках реализации дорожной программы
Олег ЛУГОВОЙ
Работы уже начаты в двух районах города.

Работы уже начаты в двух районах города.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Казани намечается масштабное обновление сетей ливневой канализации. Как сообщил на брифинге замруководителя исполкома города Игорь Куляжев, в рамках дорожной программы на эти цели направят 890 миллионов рублей.

По словам чиновника, работы уже идут в Авиастроительном районе, где ремонтируют ливневой коллектор на улице Петра Витера. Также начата модернизация сетей в Советском районе - на улице Галеева. В планах также стоит строительство новой канализационно-насосной станции, прокладка напорных трубопроводов и тампонаж аварийного коллектора.

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