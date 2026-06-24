«Рубин» начнет сезон 2026/2027 домашним матчем с «Краснодаром»

После Казани подопечных Артиги ожидает выездное турне. Фото: Рамиль ГАЛИ. Перейти в Фотобанк КП

Стал известен календарь пяти стартовых матчей казанского «Рубина» в сезоне 2026/2027 Российской Премьер-Лиги. Все начнется 24 июля с домашней игры против «Краснодара».

Затем казанцы отправится в выездное турне. Во втором туре (31 июля – 3 августа) их ждет «Акрон». В третьем туре (7–10 августа) «Рубин» вновь сыграет дома, в этот раз с «Оренбургом». Четвертый тур (14–17 августа) пройдет в Ростове-на-Дону, где соперником подопечных Артиги станет «Ростов». Завершится же стартовая серия матчем против «Балтики» в пятом туре (21–24 августа).

Все даты предварительные и могут корректироваться.

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