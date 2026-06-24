Строительство третьего терминала аэропорта Казани закончат в августе 2026 года

Пропускная способность объекта составит более 5,7 миллиона пассажиров в год. Фото: Минтранс РФ

В аэропорту Казани завершается строительство третьего пассажирского терминала. Технический ввод в эксплуатацию планируется уже к 30 августа этого года, то есть ко Дню Республики. Об этом на брифинге сообщил глава Минтранса Татарстана Фарид Ханифов.

По словам министра, новый терминал будет обслуживать исключительно внутренние авиалинии. После его открытия терминалы 1 и 1А пройдут реконструкцию и перейдут на международные рейсы, а также на работу с бизнес-пассажирами. Терминал 2 сохранит свою нынешнюю функцию - обслуживание официальных делегаций.

Строительство третьего терминала началось в прошлом году. Его пропускная способность после сдачи составит более 5,7 миллиона пассажиров ежегодно.

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