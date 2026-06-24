Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июня 2026 15:36

Строительство третьего терминала аэропорта Казани закончат в августе 2026 года

Новый объект будет обслуживать исключительно внутренние авиалинии
Олег ЛУГОВОЙ
Пропускная способность объекта составит более 5,7 миллиона пассажиров в год. Фото: Минтранс РФ

Пропускная способность объекта составит более 5,7 миллиона пассажиров в год. Фото: Минтранс РФ

В аэропорту Казани завершается строительство третьего пассажирского терминала. Технический ввод в эксплуатацию планируется уже к 30 августа этого года, то есть ко Дню Республики. Об этом на брифинге сообщил глава Минтранса Татарстана Фарид Ханифов.

По словам министра, новый терминал будет обслуживать исключительно внутренние авиалинии. После его открытия терминалы 1 и 1А пройдут реконструкцию и перейдут на международные рейсы, а также на работу с бизнес-пассажирами. Терминал 2 сохранит свою нынешнюю функцию - обслуживание официальных делегаций.

Строительство третьего терминала началось в прошлом году. Его пропускная способность после сдачи составит более 5,7 миллиона пассажиров ежегодно.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.