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НовостиОбщество24 июня 2026 15:23

МВД Татарстана обнародовало самые частые фразы телефонных мошенников

Также представитель ведомства рассказал то, чего полицейскими другим силовикам запрещено делать при общении с населением
Олег ЛУГОВОЙ
Услышали перечисленные в новости словосочетания – сразу прерывайте разговор, кладите трубку.

Услышали перечисленные в новости словосочетания – сразу прерывайте разговор, кладите трубку.

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Оперуполномоченный по особо важным делам отдела УБК МВД по Татарстану Радис Юсупов на пресс-конференции перечислил типичные речевые маркеры телефонных аферистов.

По его словам, в разговоре обязательно прозвучат: «На вас оформлена доверенность на имя гражданина Украины», «С вашего счета перечислены средства террористам». А затем — «безопасный счет», «декларирование денег», «зеркальный кредит» или «дистанционный обыск».

Юсупов заверил, что все эти термины являются выдумкой преступников. Настоящие полицейские и следователи никогда не используют такие выражения, не проводят обыски по видеосвязи и не общаются с гражданами через мессенджеры, потому как им это в принципе запрещено делать. При этом для пущей убедительности мошенники показывают поддельные удостоверения, что настоящим правоохранителям тоже запрещено. В итоге, услышали перечисленные выше фразы, сразу прерывайте связь, кладите трубку.

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