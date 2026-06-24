МВД Татарстана обнародовало самые частые фразы телефонных мошенников

Услышали перечисленные в новости словосочетания – сразу прерывайте разговор, кладите трубку. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Оперуполномоченный по особо важным делам отдела УБК МВД по Татарстану Радис Юсупов на пресс-конференции перечислил типичные речевые маркеры телефонных аферистов.

По его словам, в разговоре обязательно прозвучат: «На вас оформлена доверенность на имя гражданина Украины», «С вашего счета перечислены средства террористам». А затем — «безопасный счет», «декларирование денег», «зеркальный кредит» или «дистанционный обыск».

Юсупов заверил, что все эти термины являются выдумкой преступников. Настоящие полицейские и следователи никогда не используют такие выражения, не проводят обыски по видеосвязи и не общаются с гражданами через мессенджеры, потому как им это в принципе запрещено делать. При этом для пущей убедительности мошенники показывают поддельные удостоверения, что настоящим правоохранителям тоже запрещено. В итоге, услышали перечисленные выше фразы, сразу прерывайте связь, кладите трубку.

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