Ильнат Фархуллин успешно перенес операцию на щитовидной железе

У певца были опасения, что могут пострадать связки. Фото: скриншот.

Заслуженный артист Татарстана Ильнат Фархуллин прооперировался в московской клинике. Как он сам рассказал в соцсетях, проблемы с щитовидкой беспокоили его несколько лет. В прошлом году врачи настоятельно рекомендовали хирургическое вмешательство, но певец отложил процедуру из-за плотного гастрольного графика.

Но особенно артист опасался за голос – был риск задеть связки. Однако московские хирурги провели вмешательство щадяще: опухоль удалили, а саму железу сохранили.

Фархуллин уже вышел на связь с поклонниками и заверил, что операция прошла успешно, связки не пострадали, и он чувствует себя хорошо. Артист планирует восстановиться и вернуться к работе.

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