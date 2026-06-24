В Казани назвали лауреатов новой номинации «Молодая гвардия» премии Врач года

Номинация «Молодая гвардия» стала новшеством конкурса в этом году. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В казанской «Пирамиде» объявили победителей новой номинации «Молодая гвардия» ежегодной премии «Врач года – Ак чәчәкләр 2026». Лауреатами стали 17 молодых специалистов из разных уголков Татарстана.

Среди них — врачи-психиатры, педиатры, онкологи, гематологи, стоматологи, терапевты, анестезиологи-реаниматологи и судебно-медицинские эксперты. Они представляют медицинские учреждения Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Менделеевска, Нурлата, Нижнекамска, Пестречинского и Рыбно-Слободского районов.

Номинация «Молодая гвардия» стала новшеством конкурса в этом году. Она создана для специалистов со стажем от 5 до 8 лет. По задумке организаторов, она призвана отметить самых перспективных и энергичных врачей, которые уже сегодня закладывают фундамент завтрашнего дня в здравоохранении республики.

Победителями номинации стали:

Полина Королева — врач-психиатр Республиканской клинической психиатрической больницы имени академика В.М. Бехтерева;

Елена Гришина — участковый врач-педиатр Детской городской поликлиники № 2 Казани;

Руслан Хаиров — заведующий стоматологическим отделением, врач-стоматолог Госпиталя для ветеранов войн;

Гузель Шарипова — врач-психиатр Менделеевской центральной районной больницы;

Фирюза Файзрахманова — заведующая отделением медицинской профилактики Медико-санитарной части КФУ (Университетская клиника);

Фидаил Галяветдинов — заместитель главного врача по медицинской части Нурлатской ЦРБ;

Физалия Хисамиева — врач-гематолог отделения гематологии Детской республиканской клинической больницы;

Карина Валиуллина — судебно-медицинский эксперт Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы;

Виталий Любов — заведующий отделением дневного стационара №9, врач-онколог Набережночелнинского филиала РКОД имени профессора М.З. Сигала;

Тамара Мурадова — участковый врач-педиатр Детской городской поликлиники № 2 Казани;

Дарья Бровченко — участковый врач-терапевт Альметьевской ЦРБ;

Вадим Акифьев — врач-анестезиолог-реаниматолог Республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора А.Ф. Агафонова;

Иляна Хафизова — заместитель главного врача по организационно-методической работе Нижнекамской детской районной больницы с перинатальным центром;

Алена Хафизова — заведующая поликлиникой Пестречинской ЦРБ;

Ильнур Мухаметзянов — врач-терапевт Рыбно-Слободской ЦРБ;

Юрий Марков — главный анестезиолог-реаниматолог БСМП имени Р.С. Акчурина Набережных Челнов.

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