Пассажиры рейса Казань – Анталья уже сутки не могут вылететь в Турцию

Рейс переносили несколько раз Фото: Ольга ЮШКОВА.

Пассажиры рейса Казань — Анталья застряли в аэропорту столицы Татарстана. Они должны были вылететь в Турцию 23 июня, однако рейс переносили несколько раз, и до сих пор время отправления на онлайн-табло отсутствует.

На видео, попавшем в сеть, запечатлены ожидающие туристы. По их словам, на ночь их размещали в отелях, но в 2:30 ночи всех вернули в терминал.

Причиной задержки рейса U6-1853 авиаперевозчик называет технические неполадки. В пресс-службе компании заявили, что пассажирам предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами: напитки, питание и размещение в гостинице. Транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров.

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