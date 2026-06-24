В Татарстане пройдет фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Посетителей ждут реконструкции ключевых эпизодов Великой Отечественной войны, выполненные с исторической достоверностью Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В последние выходные июня Татарстан станет центром притяжения для любителей отечественной истории. 27 и 28 июня в селе Альвидино Пестречинского района развернется всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн». Об этом сообщили в официальном канале Республики Татарстан.

Выбор локации не случаен. Именно это село является малой родиной легендарного защитника Брестской крепости, Героя Советского Союза Петра Гаврилова.

Организаторы подготовили для участников и гостей насыщенную программу, позволяющую буквально прикоснуться к суровым страницам прошлого. Посетителей ждут масштабные и зрелищные реконструкции ключевых эпизодов Великой Отечественной войны, выполненные с максимальной исторической достоверностью.

Помимо полевых сражений, на территории фестиваля будут работать интерактивные площадки, развернутся исторические экспозиции и пройдут разнообразные культурные мероприятия, интересные для аудитории всех возрастов.

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