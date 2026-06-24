Казань стала четвертым по популярности городом для спонтанных поездок

Средняя стоимость проживания в Казани на две ночи составляет 5285 рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Казань заняла четвёртое место в рейтинге самых популярных направлений для внезапных путешествий, составленном сервисом бронирования ТВИЛ.РУ. Столица Татарстана обогнала Краснодар, Анапу и Нижний Новгород, уступив лишь Москве, Санкт-Петербургу и Сочи. Средняя стоимость проживания в Казани на две ночи составляет 5285 рублей.

Лидером рейтинга стала Москва — на неё приходится 11 процентов спонтанных бронирований, средний чек за две ночи — 4566 рублей. На втором месте Санкт-Петербург (8 процентов, 4266 рублей). Замыкает тройку Сочи (5 процентов, 3435 рублей за три ночи).

Далее в списке: Краснодар (3550 рублей за две ночи), Анапа (3972 рубля), Геленджик (4389 рублей за три ночи), Нижний Новгород (5660 рублей), Волгоград (4062 рубля) и Ялта (4096 рублей).

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