Глава Госжилинспекции РТ призвал жителей следить за качеством промывки отопления

Промывка и опрессовка проводятся в присутствии представителей ресурсоснабжающей организации. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Государственной жилищной инспекции Татарстана Александр Тыгин призвал жителей республики следить за качеством промывки и опрессовки системы отопления в своих домах. С таким обращением он выступил на пресс-конференции.

Тыгин напомнил, что графики проведения работ должны публиковаться на сайтах управляющих организаций, а при их отсутствии — в исполкомах и домовых чатах. Именно в ходе опрессовки выявляются слабые места системы, поэтому лучше обнаружить порывы летом, чем в разгар отопительного сезона.

Промывка и опрессовка проводятся в присутствии представителей ресурсоснабжающей организации, которые принимают работы и подписывают акт. Промывка должна выполняться до появления чистой воды. Госжилинспекция выборочно проверяет документы и сопоставляет их с фактическим состоянием систем. Нередко выясняется, что бумаги не соответствуют реальному положению дел, поэтому ведомство будет привлекать управляющие и ресурсоснабжающие организации к ответственности за фальсификацию актов и паспортов готовности.

За нарушения предусмотрена административная ответственность. Инспекция выдаёт обязательные предписания, их игнорирование может повлечь судебные штрафы и дисквалификацию должностных лиц.

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