Татарстан получит 165 млн рублей на цифровизацию системы здравоохранения

Средства направят на информатизацию региональной системы здравоохранения. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В этом году Татарстану из федерального бюджета выделят межбюджетные трансферты в размере 164,9 миллиона рублей. Средства направят на информатизацию региональной системы здравоохранения, сообщили в Минфине республики.

Финансирование пойдёт на обеспечение бесперебойного взаимодействия медицинских информационных систем государственных и муниципальных учреждений с ключевыми федеральными цифровыми платформами, включая ГИС ОМС и Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

Новые трансферты позволят ускорить обмен данными между больницами, страховыми компаниями и федеральными сервисами, что повысит доступность и качество медицинской помощи для жителей республики.

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