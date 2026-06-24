В Татарстане дорожный бюджет вырос вдвое до 93 млрд рублей

В Казани на дорожные работы направят 27 миллиардов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане дорожный бюджет в 2026 году вырос вдвое и достиг 93 миллиардов рублей. Республика направит 80,6 миллиарда, федеральный центр — 13,5 миллиарда. На эти средства планируют построить и реконструировать 71 километр дорог и отремонтировать 1,1 тысячи километров. Об этом на брифинге в кабмине РТ рассказал глава миндортранса Фарит Ханифов.

В Казани на дорожные работы направят 27 миллиардов рублей. Среди новых проектов — продолжение дублёра Горьковского шоссе с путепроводом через железную дорогу (4 км, 3 млрд рублей) и строительство 19 км дорог в Лаишевском узле до развязки с М-12 (6,2 млрд рублей).

В Набережных Челнах ремонтируют три проспекта — Мира, Мусы Джалиля и Набережночелнинский, которые образуют единую 29-километровую магистраль. Начало работ задержалось из-за отмены аукциона, но после повторных торгов контракт заключили с компанией «Волга-Автодор».

С момента запуска второго этапа платного Вознесенского тракта по нему проехало более 6,7 миллиона автомобилей. При этом около 14 процентов водителей не оплачивают проезд. Штраф за это составляет 1,5 тысячи рублей.

Повышать плату за проезд по Вознесенскому тракту власти не планируют. «Такой вопрос не рассматривается», — заверил Ханифов.

На платном обходе Нижнекамска и Челнов обсуждается установка дополнительной рамки для оплаты — ближе к развязке у села Афанасово. Сейчас водители переплачивают за проезд, так как система считает стоимость как за полный маршрут до аэропорта Бегишево. Установка новой рамки может стоить до 70 миллионов рублей, а её ежегодное содержание — около 30 миллионов.

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