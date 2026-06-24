Житель Нижнекамска попал под статью за публикацию символики АУЕ* в мессенджере

Татарстанца полицейские вычислили в ходе мониторинга Сети. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Татарстану в ходе мониторинга Сети обнаружили пользователя мессенджера, который разместил в открытом доступе картинку с символикой «Арестантского уголовного единства» (АУЕ) - движения, признанного Верховным судом РФ экстремистским и запрещенного на территории страны.

Полицейские быстро установили владельца страницы. Им оказался 20-летний житель Нижнекамска. На него завели административное дело за пропаганду либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистской организаций, сообщает МВД по Татарстану. Мужчине грозит штраф до 2 тысяч рублей, арест до 15 суток либо 100 часов обязательных работ. В любом случае все это будет сопровождаться конфискацией устройства, с которого был сделан пост.

* движение, признанное Верховным судом РФ экстремистским, и запрещенное на территории России.

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