В Нурлате из-за отсутствия тяги в дымоходах в квартирах отключили газ

В настоящее время по данным фактам Госжилинспекция Татарстана проводит проверку. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Нурлате зафиксированы сразу два случая нарушения работы газового оборудования. В доме №1 по улице Маркса специалисты выявили отсутствие тяги в дымоходах. Из-за этого в двух квартирах отключили газ. Подачу топлива возобновят только после того, как управляющая компания предоставит акт о проверке.

Аналогичная ситуация в соседнем доме №2. При совместной проверке сотрудников УК «Престиж» и «Нурлатгаз» отсутствие тяги обнаружили в двух квартирах. И здесь газ вернут лишь после устранения дефектов.

Особую тревогу вызывает то, что всего две недели назад в этом же доме отравилась угарным газом семья с двумя детьми. Причиной стал голубь, попавший в гофрированную трубу дымоотвода газового водонагревателя. Госжилинспекция Татарстана проводит проверку всех инцидентов.

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