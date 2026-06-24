В Альметьевске в День молодёжи и выпускной попросили не продавать алкоголь

Эта рекомендация, а не жесткий запрет. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Альметьевска рекомендуют местным магазинам, кафе и ресторанам приостановить продажу спиртного и пива 27 июня (суббота). В этом году эта дата совпадает с Днем молодежи и общегородским выпускным балом.

В администрации города пояснили, что данная инициатива направлена на предотвращение возможных инцидентов во время массовых гуляний, где соберутся сотни молодых людей. Предпринимателей просят поддержать ограничение продажи алкоголя в этот день. Стоит отметить, что эта рекомендация, а не жесткий запрет.

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