За сутки в Казани в ДТП пострадали четыре человека, в том числе один подросток

Всего за это время поступило 140 сообщений об авариях на дорогах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки на дорогах Казани зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Травмы получили четыре участника движения, сообщает ГИБДД города.

Так, в Московском и Ново-Савиновском районах произошли падения пассажиров в общественном транспорте. Оба случая связаны с нарушением правил перевозки. В Кировском и Ново-Савиновском районах были зафиксированы два наезда на пешеходов: подросток переходил проезжую часть в неположенном месте, а другой человек получил травмы при посадке в транспорт.

Всего за сутки в Госавтоинспекцию Казани поступило 140 сообщений о ДТП. В центрах оформления зарегистрировали 56 аварий с материальным ущербом, на месте происшествия сотрудники ГИБДД оформили еще 42.

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