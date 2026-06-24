Субподрядчик строительства казанского СИЗО «Арми Групп» признан банкротом

Арбитражный суд Татарстана отклонил ходатайства представителя компании о приостановке разбирательства. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Компания «Арми Групп», выступавшая субподрядчиком строительства СИЗО на 1 тысячу мест в Казани, признана Арбитражным судом Татарстана банкротом. В отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

Причина в требованиях кредиторов на сумму более чем 266 миллионов рублей. Во время процесса суд указал на то, что у «Арми Групп» нет ни средств, ни персонала для ведения дальнейшей финансово-хозяйственной деятельности. Представитель компании просил прекратить дело из-за отсутствия денег на процедуру банкротства, а также приостановить разбирательство до разрешения спора с генподрядчиком на 1 миллиард рублей.

Суд отклонил ходатайства, указав, что конкурсное производство не мешает взысканию дебиторской задолженности с генподрядчика, ставшей, по сути, единственным активом компании. В итоге в качестве конкурсного управляющего на время банкротства был назначен Алмаз Авзалов.

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