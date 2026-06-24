В Азнакаевском районе перевернулся внедорожник, его пассажирка погибла

Чтобы извлечь водителя и погибшую, понадобилась помощь пожарных со специнструментом. Фото: ГИБДД Татарстана

В прошедший понедельник, 23 июня, в Азнакаевском районе произошло смертельное ДТП. По предварительной версии 66-летний водитель внедорожника Great Wall Hover не справился с управлением, сообщает ГИБДД Татарстана. Машина на скорости выехала на встречную обочину, после чего машина опрокинулась. Судя по фотографиям с места происшествия, иномарка перевернулась несколько раз и оказалась в итоге довольно далеко от дороги.

Основные повреждения пришлись на пассажирскую сторону. Находившаяся в салоне 56-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась на месте до прибытия медиков. На месте аварии работали инспекторы ГИБДД. Они устанавливают точную причину произошедшего.

Судя по этой фотографии с места происшествия, иномарка перевернулась несколько раз и оказалась в итоге довольно далеко от дороги. Фото: ГИБДД Татарстана

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