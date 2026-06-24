В центре Йошкар-Олы обрушилась часть здания на Кремлевской

Информации о пострадавших пока не поступало. Фото: прокуратура Марий Эл

Поздним вечером 23 июня в центре Йошкар-Олы произошло ЧП: около 23.55 обрушилась часть нежилого строения на улице Кремлевской. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

Координацию их работы взял на себя прокурор города Сергей Гусаченко, который лично выехал на место происшествия. Надзорный орган уже организовала проверку соблюдения градостроительного законодательства при эксплуатации здания.

Информации о пострадавших пока не поступало. Специалистам предстоит установить причины обрушения и дать правовую оценку действиям ответственных лиц.

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