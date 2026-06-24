В Татарстане на месяц закроют дорогу М-7 «Волга» – Старое Айманово – Октябрь

Автомобилистам предложили варианты объезда. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Муслюмовском районе с 26 июня вводиттся ограничение на движение транспорта по дороге М-7 «Волга» – Старое Айманово – Октябрь. Это связано с реконструкцией участка. Проезд будет перекрыт до 31 июля этого года, сообщает пресс-служба Минтранса Татарстана.

В ведомстве указали, что на время действия ограничения автомобилистам для объезда будут доступны дороги Актаныш – Муслюмово, Муслюмово – Старое Саитово, Старое Саитово – Сикия, М-7 «Волга» – Улиманово, а также сама федеральная трасса М-7 «Волга».

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