Жителя Буинска отправили в колонию за долг по алиментам в 333 тысячи рублей

Родитель систематически уклонялся от выплат. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Буинске суд признал 54-летнего местного жителя виновным по уголовной статье «неуплата алиментов на несовершеннолетних детей». Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на 5 месяцев колонии. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Татарстана.

Еще ранее суд постановил, что житель Буинска должен был выплачивать алименты на своих сыновей. Но он постоянно уклонялся от этой обязанности. В итоге, по состоянию на конец 2025 года, долг по этим выплатам перевалил за 333 тысяч рублей. Мужчину уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов. Ситуацию это не изменило и теперь все вылилось в реальный срок лишения свободы.

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