В Мамадышском районе 27 июня пройдет удмуртский праздник «Гырон Быдтон»

Гостей познакомят с национальными костюмами, обычаями и кухней. Фото: Алексей ИВАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП

В селе Пойкино Мамадышского района Татарстана 27 июня состоится республиканский праздник удмуртской культуры «Гырон Быдтон». Он посвящен завершению весенне-полевых работ. В программе — театрализованное представление «Ваньмыз ву бордын» на основе местного фольклора, концерт с участием артистов из Татарстана и Удмуртии.

На площадке уже оборудованы деревянные домики. Там можно будет ознакомится с обычаями и кухней удмуртского народа, рассказал на пресс-конференции зам главы Минкультуры Татарстана Дамир Натфуллин.

По словам Натфуллина, такие праздники, как «Гырон Быдтон», показывают единство народов, проживающих на территории республики, а также важны для передачи молодежи традиций.

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