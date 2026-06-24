Житель Нижнекамска хотел сходить с девушкой в театр и лишился 1 млн рублей

Молодой человек делал денежные переводы в надежде вернуть ранее потраченные деньги. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Новая знакомая по интернет-переписке предложила 23-летнему жителю Нижнекамска вместе сходить в театр и даже отправила ссылку на сайт, где можно было купить билеты. Молодой человек перешел по ней и перевел 4 тысячи рублей. Вот только билеты он так и не получил.

Дальше беседа с «техподдержкой» и «кассиром». Нижнекамца уговорили сделать еще несколько денежных переводов, мол, только так можно вернуть ранее потраченное. Таким образом молодой человек лишился более 1 миллиона рублей. В театр он так и не попал, зато, когда переписку по поводу билетов удалили, то сразу пришло осознание того, что его жестоко обманули. Он пошел в полицию. Там по данному факту завели уголовное дело по статье «мошенничество».

«Покупайте билеты только на официальных сайтах. Если просят повторные переводы для возврата - это мошенники», - предупредили в МВД Татарстана.

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