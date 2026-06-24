В Татарстане семьи с двумя детьми смогут взять ипотечные каникулы на 18 месяцев

Семьи с двумя и более детьми смогут обратиться в банк с просьбой приостановить выплаты по ипотеке или снизить их размер. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который даёт заёмщикам право на ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго и последующих детей. Изменения вносятся в закон «О потребительском кредите (займе)». Документ разработан по поручению президента России.

Согласно закону, семьи с двумя и более детьми смогут обратиться в банк с просьбой приостановить выплаты по ипотеке или снизить их размер. Льготный период продлится до 18 месяцев, но не дольше чем до достижения ребёнком полутора лет. Воспользоваться правом можно один раз за весь срок ипотечного договора.

Право на каникулы сохраняется и при рождении первого ребёнка — до шести месяцев, если доход заёмщика снизился более чем на 20 процентов, а платежи по ипотеке превышают 40 процентов его дохода.

Как пояснил депутат Илья Вольфсон, в первые полгода заёмщик освобождается от выплат полностью. В следующие полгода проценты накапливаются, но не требуют немедленной оплаты.

К закону поступило пять поправок, из которых одобрили одну. Она уточняет порядок расчёта процентов во время каникул. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года и будет распространяться на договоры, заключённые до этой даты.

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