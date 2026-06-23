Во время саммита АСЕАН в Казани эвакуировали 271 электросамокат

Работа по повышению безопасности использования в городе средств индивидуальной мобильности продолжается. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В дни проведения саммита Россия - АСЕАН (17–19 июня) в Казани действовали ограничения на движение и парковку, в том числе и для средств индивидуальной мобильности (СИМ). За это время на специальные стоянки эвакуировали 271 электросамокат, сообщили в ГИБДД города.

СИМы увозили на спецстоянку для пресечения нарушений ПДД, нелегального передвижения и хаотичной парковки. В Госавтоинспекции отметили, что работа по повышению безопасности использования электросамокатов продолжается на постоянной основе. Управление совместно с исполкомом контролирует соблюдение правил размещения арендованных самокатов на тротуарах, стоянках и дорогах.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.