В Казани хедлайнером концерта общегородского выпускного 2026 стала «Моя Мишель»

Вместе с известной группой на сцене также выступят и местные артисты. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Общегородской выпускной в Казани пройдет 25 июня на площадке у Центра семьи «Казан». Участниками станут более 8 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов из 200 школ.

Главным музыкальным подарком вечера станет выступление группы «Моя Мишель». Она станет хедлайнером праздничного концерта. Также на сцене выступят BEKU, DJ Сулейман, rebless, Kamilluna, Игнат Изотов, ВАНФИ, группы «Дышать», «Дожди июля» и ЙОЛО. Будут работать интерактивные зоны и активности.

Попасть на праздник можно только по именным браслетам, которые выдают в школах. К слову, в связи с мероприятием с полуночи 24 июня до 12.00 26 июня на улицах Сибгата Хакима и Бондаренко возможно ограничение движения транспорта, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

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