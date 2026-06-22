Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июня 2026 16:38

В Казани хедлайнером концерта общегородского выпускного 2026 стала «Моя Мишель»

Праздник пройдет около Центра семьи «Казан»
Олег ЛУГОВОЙ
Вместе с известной группой на сцене также выступят и местные артисты.

Вместе с известной группой на сцене также выступят и местные артисты.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Общегородской выпускной в Казани пройдет 25 июня на площадке у Центра семьи «Казан». Участниками станут более 8 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов из 200 школ.

Главным музыкальным подарком вечера станет выступление группы «Моя Мишель». Она станет хедлайнером праздничного концерта. Также на сцене выступят BEKU, DJ Сулейман, rebless, Kamilluna, Игнат Изотов, ВАНФИ, группы «Дышать», «Дожди июля» и ЙОЛО. Будут работать интерактивные зоны и активности.

Попасть на праздник можно только по именным браслетам, которые выдают в школах. К слову, в связи с мероприятием с полуночи 24 июня до 12.00 26 июня на улицах Сибгата Хакима и Бондаренко возможно ограничение движения транспорта, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.