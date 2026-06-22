В Казани в День памяти и скорби возложили цветы к Вечному огню

После возложения состоялась минута молчания. Фото: Комитет Казани по делам детей и молодежи

В этот понедельник, 22 июня, в День памяти и скорби, в казанском Парке Победы почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Торжественная церемония прошла у Вечного огня.

В возложении цветов приняли участие первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, министр по делам молодежи республики Азат Кадыров и глава регионального Минтруда Эльмира Зарипова.

Среди почетных гостей - Герой России Александр Лапин, председатель «Союза ветеранов РТ» и начальник регионального штаба «Юнармии» генерал-майор Александр Бородин, а также глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Ринат Шамсутдинов.

Участники возложили цветы и почтили минутой молчания память погибших в Великую Отечественную войну.

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