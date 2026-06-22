Минниханов подписал закон об увековечении памяти погибших при защите Отечества

Определены механизмы создание и содержание захоронений, мемориалов, памятников. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, принятый Госсоветом республики в начале июня. Речь идет о документе, который системно закрепляет порядок сохранения памяти военнослужащих и граждан, погибших при защите Отечества, включая участников СВО.

Закон распространяется на погибших в ходе боевых действий, при исполнении воинского долга, умерших от ран, а также на пропавших без вести. Определены механизмы увековечения: создание и содержание захоронений, мемориалов, памятников. Особое внимание - ведению Книг Памяти и присвоению имен погибших учреждениям и улицам.

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