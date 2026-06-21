Поджог Land Crusiser в Елабуге попал на видео

Момент преступления попал на видео. Фото: скриншот.

В Елабуге полиция проводит проверку по факту поджога внедорожника Toyota Land Cruiser. Об этом сообщили в МВД по Татарстану. Инцидент произошёл 19 июня, сообщение о возгорании поступило в ОМВД по Елабужскому району.

Момент преступления попал на видео. На записи с камеры наблюдения видно, как неизвестный подходит к припаркованному автомобилю, поджигает капот и скрывается. Очевидцы пытались потушить огонь самостоятельно, но справиться с пламенем удалось только прибывшим пожарным.

Сейчас полицейские изучают видеозаписи и опрашивают свидетелей происшествия.

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