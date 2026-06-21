Более 98 тысяч родителей в Татарстане получили компенсацию за детские сады

С начала года 10,7 тысячи семей с доходом до 20 тысяч рублей в месяц оформили компенсацию за присмотр и уход за детьми. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане в 2026 году компенсацию платы за детские сады получили более 98 тысяч родителей. Об этом сообщили в Министерстве труда республики.

Размер выплаты зависит от числа детей: 20 процентов — на первого, 50 — на второго, 70 — на третьего и последующих. Мера поддержки действует в рамках нацпроекта «Семья».

Дополнительную помощь получили малообеспеченные, студенческие, многодетные семьи и жители села. С начала года 10,7 тысячи семей с доходом до 20 тысяч рублей в месяц оформили компенсацию за присмотр и уход за детьми. 666 сельским женщинам выплатили единовременное пособие при рождении ребёнка. При рождении первого ребёнка до 25 лет женщина получает 100 тысяч рублей, третьего и последующего до 29 лет — 200 тысяч рублей.

Также 1,9 тысячи малышей до трёх лет получили по 10 тысяч рублей на лекарства. Для 732 новорождённых предоставили комплекты детских принадлежностей. В Татарстане сейчас насчитывается более 59 тысяч многодетных семей.

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