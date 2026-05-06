В Нижнекамске врачи удалили пациентке опухоль весом 13 килограммов

Хирурги Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы провели уникальную операцию — они избавили 45-летнюю женщину от гигантского новообразования в брюшной полости. Опухоль тянула на 13 килограммов.

Пациентка обратилась к врачам с жалобами на сильно увеличившийся живот. Как выяснилось, на протяжении двух лет женщина не предпринимала попыток выяснить причину и не искала медицинской помощи. Когда же она все-таки пришла на обследование, специалисты были поражены результатами.

Опухоль занимала практически всю брюшную полость. Новообразование настолько разрослось, что оттеснило в сторону тонкий и толстый кишечник. Медики приняли решение оперировать незамедлительно.

В ходе сложного хирургического вмешательства врачи поэтапно отделяли опухоль от мочеточников и других внутренних органов. Операция прошла успешно. Позже гистологическое исследование показало, что образование оказалось доброкачественным — это опухоль соединительной ткани, не представляющая онкологической угрозы.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Ее уже выписали из стационара и отправили домой под амбулаторное наблюдение. Врачи будут следить за ее состоянием в плановом порядке.

