В Гидрометцентре Татарстана рассказали о погоде на 9 Мая

В частности, местами ожидаются кратковременные дожди.

На улице стоит летняя жара, хотя по календарю только начало мая. Последующие дни не станут исключением. Так, в четверг (7 мая) местами все также ожидается кратковременный дождь с возможной грозой, а также сильный ветер с порывами до 15 м/с. Ночью температура воздуха будет в пределах от +10 до +15 градусов, а днем – от +22 до +27, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

В пятницу (8 мая) сохранится похожая погода. Вот только вероятность грозы увеличится, да и ветер немного усилится – местами кратковременно до 17 м/с. Станет чуть жарче – днем до +28 градусов.

Что же касается погода на 9 мая, когда Татарстан, как и вся страна, собирается праздновать День Победы, то тут по данным метеорологов ситуация резко поменяется. Нет, местами все также пройдут кратковременные дожди, но вот температурный фон понизится сразу на 10 градусов. Днем будет всего от +13 до +18.

