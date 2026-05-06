НовостиПроисшествия6 мая 2026 7:41

Число пострадавших при атаке БПЛА на Чебоксары выросло до 37

Три человека находятся в тяжелом состоянии
Максим ДМИТРИЧЕНКО
Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минздрав Чувашии обновил данные о пострадавших после атаки беспилотников 5 мая. Теперь известно, что пострадали 37 человек, двое погибли.

В больницах остаются 11 человек. Трое из них в тяжелом состоянии, остальные получают помощь и находятся под наблюдением врачей на дому.

Глава Чувашии Олег Николаев держит ситуацию на личном контроле. Ранее в республике ввели режим ЧС, экстренные службы работают в усиленном режиме.

Ранее сообщалось о 32 пострадавших. Цифра выросла, потому что люди продолжают обращаться к врачам. Городские службы устраняют последствия атаки и принимают заявления от жителей.

