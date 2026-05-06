Зампредседателя ООН Мигель Анхель Моратинос приедет на KazanForum 2026 в Казань

KazanForum 2026 пройдет в Казани с 12 по 17 мая. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель генерального секретаря ООН и Верховный представитель по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос подтвердил участие в международном экономическом форуме «Россия - исламский мир: KazanForum 2026». Информация опубликована в пресс-службе мероприятия.

С 2004 по 2010 год Моратинос занимал пост министра иностранных дел Испании. С 2018 года политик работает заместителем генсека ООН, а с 2019-го является Верховным представителем по Альянсу цивилизаций. В 2024-м дипломат стал первым в истории специальным посланником ООН по борьбе с исламофобией.

В пресс-службе форума подчеркнули, что Моратинос - один из самых активных сторонников диалога между Россией и ООН. Высокий гость заявил, что Альянс цивилизаций продолжает партнерские отношения с Россией и планирует дальнейшее развитие сотрудничества.

Напомним, KazanForum 2026 пройдет в Казани с 12 по 17 мая. Основные события развернутся на площадке МВЦ «Казань Экспо» с 13 по 15 мая. На 20 апреля свое участие подтвердили 93 страны и 61 регион России. Также в мероприятии примет участие министр культуры России Ольга Любимова.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.