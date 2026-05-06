Полиция завела уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Казани продала квартиру и машину и отдала мошенникам 11 млн рублей. Пострадавшая 59-летняя женщина обратилась в полицию.

Все началось с сообщения в мессенджере. Женщине пришло письмо якобы от управляющей компании — ее позвали в домовой чат. Она перешла по ссылке, а потом узнала, что ее страницу на «Госуслугах» взломали.

Дальше ей позвонили «специалисты Росфинмониторинга» и «силовики». Они сказали, что мошенники хотят оформить на нее кредиты. Чтобы спасти деньги, женщине посоветовали самой взять кредит, продать квартиру и машину, а все деньги перевести на «безопасный счет». Она поверила и сделала все, как сказали. В итоге лишилась 11 миллионов рублей.

Полиция завела уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Правоохранители просят не переходить по подозрительным ссылкам и не доверять незнакомцам по телефону.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.